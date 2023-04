Oficjalne! Jest decyzja w sprawie Miedzińskiego. Zostało mu jedno

Pamiętamy końcówkę sezonu 2022 i fatalny wypadek Adriana Miedzińskiego w półfinałowym meczu play-off w Zielonej Górze. Żużlowiec Abramczyk Polonii Bydgoszczy doznał urazu aksonalnego czaszki. Lekarze, ratując jego życie, wprowadzili go w stan śpiączki. Cała żużlowa Polska modliła się o wybudzenie Miedzińskiego i jego powrót do zdrowia.

Miedziński zaliczył 150 upadków

Gdy to już się stało, wszyscy odetchnęli z ulgą. W ślad za tym poszły głosy, że Miedziński powinien przestać kusić los i zakończyć karierę. Zwracano uwagę, że zaliczył już 150 upadków, więc ryzyko jest ogromne, a jednak jego głowa ogromnie ucierpiała.

Z naszych informacji wynika, że Miedziński wziął sobie te wszystkie słowa do serca. Jasne, że chce wrócić, ale nie za wszelką cenę. Sam poprosił w PZM o badania, żeby mieć 100 procent pewności, że jest w pełni zdrowy i gotowy do uprawiania tak ekstremalnego sportu, jakim jest żużel. Badania przeprowadzano w COMS potwierdzają, że wszystko jest w porządku.

Teraz Miedziński musi już tylko załatwić jedną rzecz. Chodzi o obowiązkowe badania psychologiczne dla 35-latków. Wydaje się jednak, że to już jest wyłącznie formalność. Jak już Miedziński będzie miał te badania, to może swobodnie podpisać kontrakt z dowolnym klubem. Na razie ma tylko umowę warszawską (bez stawki za punkt i bez gwarancji jazdy) z Polonią, ale w każdej chwili może to zamienić na normalny kontrakt.