Oferowali mu miliony, a on zachwycony piknikiem w Czechach

Bartłomiej Kowalski zachwycony Pardubicami

Dopytywany o to, co najbardziej podoba mu się podoba w klimacie pardubickiego weekendu nie mógł zdecydować się na jeden element. - Całokształt, wszystko. Nie ma tutaj takiego sztucznie nadmuchanego balonika, tylko widać, ze każdy przyjeżdża cieszyć się żużlem. Tak, jak dzisiaj flat tracka, można przy okazji zobaczyć coś innego. Mamy też wiele straganów na całym stadionie. Naprawdę, coś pięknego. Byłem tutaj dwa lata temu również na Zlatej Stusze, ale spadł wtedy deszcz. Widziałem jednak wtedy początek, otoczkę, ale jak teraz to wszystko się odbyło, to w ogóle jest bajka - zachwycał się Polak w rozmowie z dziennikarzami.