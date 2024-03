Oferowali mu gwiazdorski kontrakt. Miał zarabiać tyle, co stoper Lecha Poznań

Zarobiłby tyle, co reprezentant Słowenii w Lechu

Nie pomogły żale PSŻ i duże pieniądze leżące na stole. W Poznaniu chcieli dać Walaskowi 300 tysięcy złotych za podpis i 3,5 tysiąca złotych za punkt w przypadku meczowej zdobyczy na poziomie od 1 do 10 punktów. Gdyby zdobył 11 lub więcej, to miał mieć płacone 4,5 tysiąca za punkt.

Porównanie PSŻ do Lecha pokazuje, jak mocno urósł żużlowy klub

To porównanie PSŻ do Lecha zrobiliśmy, dlatego, żeby pokazać, że żużlowy klub z Poznania rośnie w siłę. Nie tak dawno cały budżet PSŻ wynosił milion złotych. Potem skoczył do dwóch, ale nawet wtedy nie było tam zawodników mogących zarobić krocie. Teraz w PSŻ jest na tyle dobrze, że było ich stać na złożenie oferty na poziomie 800 tysięcy złotych. W Metalkas 2 Ekstralidze, gdzie startuje PSŻ, to są naprawdę dobre pieniądze.

Nie wiemy, czy i o ile ROW przebił PSŻ. W sumie to nawet nie musiał. Problem Poznania polega na tym, że najpewniej skończy sezon na 14 meczach rundy zasadniczej, a ROW ma szansę wejść do finału, co oznacza 20 spotkań. Zdobyć 150 punktów w 14 meczach, to trudna sprawa, ale już w 20 zdecydowanie łatwiej. A można nawet coś dołożyć. I dokładnie to coś sprawiło, że Walasek odrzucił propozycję PSŻ.