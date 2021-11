Maciej Janowski zostaje w Betard Sparcie Wrocław

Kapitan Betard Sparty Wrocław oficjalnie parafował nową umowę. Tym razem jednak klub nie pochwalił się długością kontraktu podpisanego z Maciejem Janowskim. Poprzednio w przypadku Artioma Łaguty czy Daniela Bewley'a mieliśmy do czynienia z kontraktami wieloletnimi. Skoro władze Betard Sparty nie wspominają nic o długości jej trwania, to możemy zakładać, że to jest umowa jednoroczna. W każdym razie trudno wyobrazić sobie skład wrocławskiej drużyny bez Macieja Janowskiego, który jest jej żywą legendą.



Reprezentant Polski ma za sobą bardzo udany sezon w PGE Ekstralidze. Wspólnie z kolegami z drużyny sięgnął po Drużynowe Mistrzostwo Polski, a indywidualnie zaliczył jeden z najlepszych sezonów w karierze. Miał drugą średnią w całej lidze przegrywając na finiszu z samych Bartoszem Zmarzlikiem. Janowski zdobył aż 216 punktów i 19 bonusów, co sprawiło, że stał się jednym z najlepiej zarabiających zawodników w lidze. Inna sprawa, że po tak świetnym roku żużlowiec z pewnością mógł liczyć na sporą podwyżkę. Szacuje się, że wartość nowego kontraktu Janowskiego może sięgnąć nawet 2,5 miliona złotych.





Betard Sparta Wrocław znów będzie faworytem do złota

Działacze mistrzów Polski mogą być bardzo zadowoleni z kończącego się już okienka transferowego. Udało im zatrzymać niemal całą drużynę (odejdzie tylko junior Przemysław Liszka) oraz dołożyć jednego z najlepszych juniorów w kraju Bartłomieja Kowalskiego. Wrocławianie znów będą głównym faworytem do złota mają w zespole nie tylko Janowskiego, Taia Woffindena, ale także mistrza świata Artioma Łagutę.