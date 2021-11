Ofensywa transferowa dawnego mistrza Polski. To był dzień juniorów

Unia Tarnów nie próżnowała

Najbardziej aktywnym klubem była Unia. Na początku dnia klub poinformował, że do macierzystego klubu powrócił Patryk Rolnicki. Ostatnie dwa lata zawodnik spędził w Stali Rzeszów. W sezonie 2021 rywalizował on o skład z Timem Soerensenem. W domowym starciu z MSC Wolfe Wittstock 23-latek odjechał mecz życia, zdobywając płatny komplet.

Później przyszedł czas na ogłaszanie juniorów. Klub podpisał umowy z Mateuszem Gzylem, Piotrem Świerczem oraz Patrykiem Zielińskim. Polacy najpewniej powalczą o jedno miejsce w składzie. Przynajmniej na początku sezonu drugą młodzieżową pozycję powinien zająć Witalij Kotlar.



Stal Rzeszów chce walczyć o wysokie cele

Kolejny ciekawy transfer przedstawiła Stal. Do zespołu dołączył wychowanek - Paweł Miesiąc. To duże wzmocnienie, zważywszy na to, że trzy ostatnie lata doświadczony zawodnik spędził w PGE Ekstralidze. Zakontraktowanie Polaka pokazuje, że klub realnie zamierza powalczyć o awans do eWinner 1. Ligi. Wcześniej skład zasilili m.in. Kevin Woelbert i Eduard Krcmar.



eWinner Apator Toruń potwierdził transfer na pozycji juniorskiej

Apator Toruń wykorzystał piątek na ogłoszenie juniorskiej formacji. Zgodnie z zapowiedziami do Torunia wrócił Denis Zieliński. W sezonie 2021 wywalczył on miejsce w składzie GKM-u Grudziądz, a na Motoarenie pojechał swój najlepszy mecz.

Zieliński powinien być konkurencją dla pozostających Krzysztofa Lewandowskiego i Karola Żupińskiego. Szczególnie ten drugi musi znacząco poprawić swoją dyspozycję. W cieniu znajduje się Mateusz Affelt. O tym zawodniku mówi się jednak wiele dobrego, więc być może otrzyma on szansę od Tomasza Bajerskiego.



ZOOleszcz GKM Grudziądz ma problem?

Formację juniorską ogłosił także GKM. Tu doszło do sporego zaskoczenia. Na liście nie znalazł się Mateusz Bartkowiak. Nie oznacza to, że temat jest zamknięty. Bartkowiaka nikt jeszcze nie ogłosił, więc możliwe, że wciąż trwają z nim negocjacje.

Bez Bartkowiaka grudziądzanie mogą mieć problem. Trio Kacper Łobodziński, Wiktor Rafalski i Seweryn Orgacki nie jest gwarancją punktów. Najwięcej można spodziewać się po tym drugim, bo w juniorskich zmaganiach potrafił on pokazać się z dobrej strony.



Arged Malesa Ostrów Wielkopolski uzupełnia skład U-24

Ostrowianie wciąż pozostają aktywni na rynku transferowym, choć ich główny skład się wyklarował. Pozostaje jednak kwestia Ekstraligi U-24. W tej drużynie na starty będzie mógł liczyć Filip Hjemland. Szwed wraca do Polski po rocznej przerwie. 23-latek dotychczasowo nie zachwycał nawet w rodzimej lidze. Raczej zatem nie ma się co spodziewać Hjemlanda w składzie pierwszego zespołu.

