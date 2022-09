Odwieczny rywal Zmarzlika skomentował jego sukcesu

- Ogromnie mu gratuluję, bo na tę chwilę jest strasznie trudny do złapania - jest bardzo równy, no i nie popełnia błędów, co jest bardzo ważne w tym sporcie. Bardzo serdecznie mu gratuluję - wypowiadał się ciepło Janowski. - To dla nas wyzwanie ścigać mistrza świata. Poprawiamy się i wszyscy go gonimy. Na razie nasza pogoń za bardzo nie wychodzi, ale kto wie, może za rok - dodawał z uśmiechem na ustach reprezentant Polski.