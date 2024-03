Odważne słowa Duńczyka. Kibice go potem rozliczą

Szykuje nam się naprawdę bardzo ciekawy sezon w Metalkas 2. Ekstralidze. Na miesiąc przed startem rozgrywek trudno jest wskazać jednego faworyta, tak zwanego pewniaka do awansu. Wcześniej była nim Arged Malesa Ostrów, ale przejście Jakuba Krawczyka do Betard Sparty Wrocław obniżyło ich potencjał. Ci jednak nadal wierzą w sukces i głośno o tym mówią.

Zgarnęli mocnego juniora. To da im gwarancję awansu?

Ostatnimi czasy mówiło się o rywalizacji Abramczyk Polonii Bydgoszcz z INNPRO ROW-em Rybnik. Chodziło o transfer Maksyma Borowiaka. Eksperci się wypowiadali, że ten ruch rozstrzygnie losy awansu do Ekstraligi. Rybnik wziął 18-nastolatka, więc poniekąd zbliżył się w tej mentalnej walce. Bydgoszczanie wcześniej załatwili sobie kontrakt z Franciszkiem Majewskim. Dla nich to o wiele lepsza alternatywa i duża inwestycja w przyszłość.

Zabrali im ważną kartę, ale się nie poddają. Duńczyk mówi o tym głośno

Wypożyczenie Krawczyka do Wrocławia, które było szeroko tłumaczone potrzebą środków finansowych na zapłacenie kary nałożonej przez PZM, sprawiło, że ostrowianie z faworyta numer jeden stali się jedną z wielu ekip aspirujących do wygrania ligi. Wystarczyło zbić im jeden pionek, ale za to jaki kluczowy, by całkowicie pokrzyżować szyki.