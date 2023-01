Odważna deklaracja zaskoczyła senatora. Prosi go tylko o jedno

Przeczytałem ostatnio listę ludzi, którzy mają wpływ na polski żużel. Zestawienie było dosyć długie i szczerze nie dotrwałem do jego końca. Moim zdaniem są tylko trzy osoby, które rzeczywiście mają wpływ na wszystko, co dzieje się w naszej ukochanej dyscyplinie. Dwie z nich to bez wątpienia prezesi PZM, czyli honorowy - Andrzej Witkowski oraz obecny - Michał Sikora. Od ich mądrości zależy wszystko to, co wydarzy się w najbliższym czasie w polskim żużlu i to na każdym szczeblu rozgrywek. To oni mają decydujący głos. Inni mogą tylko doradzać.