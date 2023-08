Odstawił motocykl i poszedł na wojnę. Ukrainiec z karabinem

Obecnie jednak Mostowikowi daleko do żużla. Najważniejsze dla niego jest coś innego. Ukrainiec wziął za karabin i uczestniczy w działaniach obronnych swojego kraju, który ma wojnę z Rosją. Mostowik od jakiegoś czasu regularnie wstawia w media społecznościowe zdjęcia, na których widać go przebranego z wojskowy strój. Stoi z kolegami i trzymają karabiny. Obecnie to jest walka, którą toczy. Jakże odmienna od tej żużlowej.