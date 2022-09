Odrobili lekcję. Tym razem dowieźli przewagę

Klub z Poznania po ponad dekadzie przerwy w końcu pojedzie na zapleczu PGE Ekstraligi. Podopieczni Tomasza Bajerskiego tym razem do końca zachowali czujność i po ogromnej wpadce w 2019 roku, tym razem nie wypuścili z rąk pokaźnej przewagi. Dla OK Bedmet Kolejarza oznacza to z kolei kolejny smutny sezon. Drużyna ta niemal za każdym razem wchodzi do finału, by później kończyć zmagania z opuszczonymi głowami.