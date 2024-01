Odradzający się klub zostanie bez stadionu? Już wszystko jasne

Stal Rzeszów zastanawia się, co zrobić z parkiem maszyn

Kluby zapoznały się z wytycznymi Ekstraligi. Działacze Stali mają mały problem związany z parkiem maszyn. - Musimy pomyśleć, bo przy tej zabudowie i z tymi wytycznymi, jest on troszkę za mały. Chciałbym bardzo zostawić to historyczne miejsce, bo jest to symbol tego stadionu. Zawodnicy twierdzą, że to najlepszy park maszyn do oglądania żużla na świecie. Widać cały start i jazdę. Nigdzie nie trzeba wychodzić, bo jest doskonała widoczność - stwierdził prezes beniaminka Speedway 2. Ekstraligi.



W najbliższym czasie dojdzie w klubie do burzy mózgów i dopiero później zapadną decyzje dotyczące parku maszyn. - Chciałbym go zachować, ale nie wiem, jakie będą warunki. Musimy przemyśleć sprawę. To, co się chce, nie zawsze da się zrealizować - przyznał na zakończenie Drymajło.



Stal w poprzednim sezonie wygrała rozgrywki na trzecim szczeblu rozgrywkowym (obecna nazwa ligi to Krajowa Liga Żużlowa) i po sześciu latach przerwy wróciła na zaplecze PGE Ekstraligi.