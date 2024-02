Odradza się żużel w Krakowie. To może przeszkodzić [FELIETON]

Żużel. Ryszard Czarnecki: Rodzą się kolejne wystawy na 100-lecie

Kraków. Jest głód żużla, ale...

Wiadomość z tego ostatniego miasta: w "Grodzie Kraka" już definitywnie odradza się żużel, to oznacza, że na cztery stolice Polski żużel będzie w trzech: w Gnieźnie, Poznaniu i Krakowie właśnie. O wstydzie, nie ma go i w najbliższych latach raczej nie będzie w Warszawie. Bardzo to przykre.



Słyszę o dużym głodzie żużla w Nowej Hucie. Super. Słyszę też jednak mniej radosne wieści o rywalizacji dwóch konkurencyjnych środowisk. Jedno ma być związane z naszym wspaniałym jeźdźcem, komentatorem, obrońcą praw żużlowców i autorytetem w świecie "czarnego sportu", czyli Krzysztofem Cegielskim, a drugie z żużlem rzeszowskim. Oby owe animozje były tylko plotkami. Dla żużla w tej dawnej stolicy potrzeba jedności, podobnie jak żużlowi w kraju. Będę "Wujkiem Dobra Rada" i powiem, że warto szukać tego, co łączy, a nie zwracać uwagi na to, co dzieli... I wiem, co mówię.