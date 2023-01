Odpalą prawdziwą bombę? Prezes mówi o wisience na torcie

Szef klubu spod Jasnej Góry nie ustaje w intensywnych poszukiwaniach partnera, który wejdzie do nazwy brązowych medalistów DMP z poprzedniego sezonu. W kuluarach aż huczy od plotek, że Świącik finalizuje rozmowy z jedną ze spółek skarbu państwa. Chodzi konkretnie o potentata z branży energetycznej - firmę Tauron.

Tauron we Włókniarzu? To ma sens

I choć on sam w oficjalnych dyskusjach podkreśla, że dotychczasowy darczyńca wciąż jest brany pod uwagę, wydaje się jednak, iż mamy w tym przypadku do czynienia już tylko z czystą kurtuazją, a zielona-energia.com jeśli zostanie z klubem, to już na innych warunkach.