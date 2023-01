Odmienił szkolenie w tym klubie. Opowiada o tajnikach swojej pracy

Kościecha pracuje w grudziądzkim klubie od 2 maja 2018 roku. - Jestem tutaj od pięciu lat. Jak się pojawiłem, to jedynym wychowankiem był Damian Lotarski, który jeździł w młodzieżówkach. Pozostali chłopcy byli z innych klubów. Obecnie wygląda to tak, że z zewnątrz mamy tylko pochodzącego z Leszna Kacpra Pludrę. Sezon 2023 chyba będzie ostatnim, kiedy będziemy posiłkować się z zawodnikami z innych klubów Mamy wielu wychowanków - powiedział szkoleniowiec w rozmowie z klubowymi mediami GKM-u.

Trener Kościecha ma medalowe aspiracje

Duże nadzieje są pokładane przede wszystkim w Kevinie Małkiewiczu, który w sezonie 2022 startując na motocyklach o pojemności 250cc wywalczył złoty medal w parach, a indywidualnie został wicemistrzem Europy. Kościecha doskonale wie, czego w jego dotychczasowej pracy jeszcze brakuje. - Medali na polskim podwórku, ale to jest spowodowane tym, że są to bardzo młodzi chłopcy. Myślę, że zaczniemy stawać na podium - dodał.

- Ja bardzo lubię pracować z młodzieżą. Nie jest to łatwa praca, bo pracuje się z chłopcami w przedziale wiekowym od 7 do 21 lat. To bardzo dużo. Każdy ma inny charakter i inne podejście. Zawsze z chęcią wracam, pod koniec sezonu jest się troszeczkę zmęczonym, ma się tego wszystkiego dosyć, ale jest radość z punktów, rozwoju zawodników i zdawanych licencji. To naprawdę bardzo pozytywny bodziec, który daje kopa do ciężkiej pracy. Jestem trenerem, który lubi się uczyć, podpatruję różne rzeczy, żeby prowadzić jak najlepsze treningi, oraz chcę mieć wiedzę, by chłopcy podnosili swoje umiejętności - opowiedział Kościecha.