Odlicza dni do mundialu i chwali Amerykanów [FELIETON]

Ryszard Czarnecki chwali Francuza i Amerykanów

Pochwalić, bo jest za co. Wymyślili bowiem formułę ewidentnie nawiązującą do futbolu: DPŚ odbędzie się w jednym kraju i przez cały tydzień. Nie będzie skakania po paru krajach jak dotąd. A ponieważ termin jest w środku wakacji - ostatni tydzień lipca - to fani speedwaya mogą sobie zarezerwować czas na żużlowy urlop we Wrocławiu, gdzie odbędzie się DPŚ. Skądinąd tak się plecie historia, że w tejże stolicy Dolnego Śląska rozegrano pierwsze w historii Speedway of Nations (Polacy zdobyli brąz, co uznaliśmy wtedy za dużą porażkę...).