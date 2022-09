Odkuje się za porażkę z kobietą?

W najbliższą sobotę w węgierskim Nagyhalasz odbędzie się finał Indywidualnych Mistrzostw Europy do lat 19. Na liście startowej widnieją nazwiska aż 6 Polaków. Część z nich zaliczana jest do grona faworytów. Wśród nich wyróżnia się choćby Wiktor Przyjemski, dla którego będzie to szansa na pierwsze indywidualne trofeum międzynarodowe.