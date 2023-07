Odkryli źródło przecieku. Trop zaprowadził ich na targ

ZOOleszcz GKM nie kryje, że Andrzej Lebiediew jest na liście życzeń klubu. Łotysz to jeden z celów transferowych na sezon 2024. Na razie jednak nie wiadomo, czy trafi do Grudziądza, bo koncepcja składu dopiero się krystalizuje.

GKM jest z Lebiediewem po jednej rozmowie

Na razie sytuacja wygląda tak, że GKM ma ważne kontrakty do października 2024 z Wadimem Tarasienko i Frederikiem Jakobsenem. A z Lebiediewem działacze przeprowadzili rozmowę dotyczącą tego, czy w ogóle byłby on zainteresowany przejściem.

Po tej jednej rozmowie w sieci jednak zawrzało. W klubie aż trochę się tym przerazili, bo teraz nie potrzebują żadnej karuzeli nazwisk i transferowego zamieszania. Jasne, że w GKM-ie działają, ale chcą to wszystko robić po cichu. Dlatego postanowili odkryć, kto puścił w eter informację o Lebiediewie. Kto dowiedział się o rozmowie i dodał od siebie, że GKM podpisał z Lebiediewem kontrakt.

Trop zaprowadził ich na targ. Tam odkryli źródło przecieku

Po nitce do kłębka działacze doszli na lokalny targ, a dokładnie do sprzedawcy kwiatów, który w przeszłości już raczył kibiców opowieściami z klubów. Za każdym razem podkreślał, że jego informacje są z pewnego źródła, no i oczywiście są pewne na 100 procent.