Odgraża się Zmarzlikowi. Złoto za rok może być jego

Madsen od wielu już lat utrzymuje się w światowej czołówce. Praktycznie co roku zdobywa medale w jakiejś ważnej międzynarodowej imprezie. W tym roku skończył cykl Grand Prix ze srebrem. Przegrał tylko z Bartoszem Zmarzlikiem, ale za rok bardzo chce go pokonać i wprost mówi, że czuje się do tego zdolny. Jak chce to zrobić? Tego już zdradzać nie może.

- Fanastyczny sezon, a zwłaszcza jego końcówka. W ciągu kilku dni udało mi się zostać mistrzem Europy i wicemistrzem świata. Świetna sprawa. To chyba najlepszy rok w mojej dotychczasowej karierze - stwierdził Madsen, który nie zamierza spocząć na laurach, bo mimo ogromnych sukcesów, wciąż nie ma tego najcenniejszego, czyli indywidualnego mistrzostwa świata.

Chce pokonać Zmarzlika już za rok

Leon Madsen głośno mówi o tym, że srebro nie jest szczytem jego marzeń. Za rok ma zamiar przerwać hegemonię Zmarzlika i choć wielu uważa, że nie ma na to szans, on jest dość pewny siebie. - Za rok chcę zrobić kolejny krok do przodu, czyli w końcu być mistrzem świata. Mam na to pewien pomysł, ale nie powiem jaki - enigmatycznie określił swoje plany. Być może faktycznie znalazł coś ekstra, ale raczej trudno w to uwierzyć.