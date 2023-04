Odgraża się faworytom. "Nie odstajemy od nich"

Falubaz, Polonia czy Arged Malesa?

Najwięcej w okresie zimowym mówiło się o drużynach z Zielonej Góry i Bydgoszczy, których szanse na awans oceniane są najwyżej. Bardzo silne składy zmontowały jednak również H. Skrzydlewska Orzeł oraz Arged Malesa. - Jest kilka klubów, które na papierze wyglądają naprawdę mocno. To przede wszystkim Polonia Bydgoszcz i Falubaz Zielona Góra. My jednak wcale nie odstajemy od nich i jestem przekonany, że stać nas na to, by powalczyć z faworytami - mówi Nielsen w wywiadzie dla oficjalnej strony ostrowskiego klubu. Duńczyk nadal będzie startował na pozycji U24. Znalazł się w Arged Malesie po udanym pobycie w PSŻ-cie Poznań. Klub ze stolicy Wielkopolski w 2021 roku ścigał się na drugoligowym froncie, a Nielsen tam się wypromował . - Naprawdę podoba mi się w Ostrowie. Trafiłem do dobrego klubu, a ludzie wokół są naprawdę mili. Nasz zespół też wygląda całkiem nieźle. Mam nadzieję, że wypadniemy w tym sezonie bardzo dobrze - zaznacza.

Nielsen mówi, że wyniósł lekcję

Niespełna 24-letni żużlowiec transferem z Poznania do Ostrowa pokazał, że nie boi się nowych wyzwań i skoku na głęboką wodę. W końcu rok temu zamienił 2. Ligę Żużlową na PGE Ekstraligę. - PGE Ekstraliga jest naprawdę mocna. Jeżdżą tam wszyscy najlepsi na świecie. To było duże doświadczenie dla mnie, ale cieszę się, że miałem okazję to przeżyć i porównać siebie do tych najlepszych zawodników. Zobaczyłem, czego mi jeszcze brakuje, co muszę poprawić, by piąć się w górę. Myślę, że dałem z siebie wszystko w zeszłym roku i zaprocentuje to w tych rozgrywkach - przyznaje.



Pogoda nie pozwoliła ostrowianom na zbyt wiele treningów i sparingów. - To nie ułatwia przygotowań. Zmieniliśmy kilka rzeczy w motocyklach i dobrze byłoby je na spokojnie w różnych warunkach przetestować. Nie jest to jednak łatwe z uwagi na prognozy pogody - podsumowuje Nielsen.



Arged Malesa sezon zainauguruje 8 kwietnia w Gdańsku, gdzie oczywiście zmierzy się ze Zdunek Wybrzeżem.