Odezwali się jako pierwsi. Bał się reakcji nowych kolegów

Po przejściu do grona seniorów sielanka się skończyła. Świdnicki co prawda został w PGE Ekstralidze i przywdziewał barwy beniaminka z Krosna, ale jego dobre wyścigi w tym klubie zliczymy na palcach jednej ręki. Kibice oraz członkowie sztabu szkoleniowego tylko bezradnie rozkładali ręce. Już w trakcie sezonu stało się jasne, że współpraca nie będzie kontynuowana i 22-latek potrzebował cudu, by zakotwiczyć na zapleczu najlepszej ligi świata. Magia sukcesów z czasów juniorskich najwidoczniej podziałała, ponieważ zawodnik przeprowadził się o kilkadziesiąt kilometrów na północ kraju, do Rzeszowa.