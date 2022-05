Odetchnęli z ulgą! Talent wystąpi w piątkowym hicie

W najbliższy weekend żużlowa Polska będzie ekscytować się powrotem cyklu Grand Prix na Stadion Narodowy. Nie oznacza to jednak całkowitego przerwania rozgrywek ligowych. Zespoły otrzymają bowiem czas na nadrobienie zaległości. Chociażby w piątkowy wieczór w szlagierze eWinner 1. Ligi spotkają się Cellfast Wilki oraz Abramczyk Polonia. I jedni i drudzy chcą w tym roku awansować do PGE Ekstraligi, co doskonale widać po ich dorobku punktowym. Miejscowi jak na razie nie przegrali ani jednego pojedynku. Goście zaś rozpędzają się po nieudanej inauguracji w Landshut. Co najważniejsze, bydgoszczanie wybiorą się do Krosna w najsilniejszym zestawieniu. W niedzielę istniała realna groźba, że pojadą oni bez Wikotra Przyjemskiego. Wielki talent co prawda nie dokończył meczu w Rawiczu, lecz badania wykonane w tygodniu na szczęście nie wykazały złamań.

Awizowane składy na mecz Cellfast Wilki Krosno – Abramczyk Polonia Bydgoszcz:

Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 1. Daniel Jeleniewski, 2. Adrian Miedziński, 3. Kenneth Bjerre, 4. Oleg Michajłow, 5. Matej Zagar, 6. Wiktor Przyjemwski, 7. Przemysław Konieczny

Cellfast Wilki Krosno: 9. Tobiasz Musielak, 10. Mateusz Szczepaniak, 11. Vaclav Milik, 12. Rafał Karczmarz, 13. Andrzej Lebiediew, 14. Franciszek Karczewski, 15. Krzysztof Sadurski

Początek meczu w piątek 13 maja o godzinie 20:30. Transmisja w Canal+ Sport 5.

13 maja pojadą także drugoligowcy, a dokładniej Texom Stal Rzeszów oraz OK Bedmet Kolejarz Opole. Zmotywowani do starcia przystąpią zwłaszcza gospodarze, którzy w listopadzie wydali na nowych zawodników wielkie pieniądze, ale zamiast walczyć o awans, szorują dno tabeli. Z kolei podopieczni Marcina Sekuli to jak na razie drużyna jednego toru, rzecz jasna tego swojego. Ich wyjazd do Poznania zakończył się bowiem wysoką przegraną. Teraz z pewnością zawodnicy zrobią wszystko, by zerwać z tym określeniem i pokazać Polsce, że oni też chcą za rok powalczyć o awans na zaplecze najlepszej ligi świata.

Awizowane składy na mecz Texom Stal Rzeszów – OK Bedmet Kolejarz Opole:

OK Bedmet Kolejarz Opole: 1. Pontus Aspgren, 2. Oskar Polis, 3. Zastępstwo zawodnika, 4. Adrian Cyfer, 5. Jacob Thorssell, 6. ?, 7. Petr Chlupac

Texom Stal Rzeszów: 9. Paweł Miesiąc, 10. Kevin Woelbert, 11. Hubert Łęgowik, 12. Edurard Krcmar, 13. Dawid Lampart, 14. Marcus Birkemose

Początek meczu 13 maja o godzinie 19:00. Transmisja w Canal+ Sport 5.