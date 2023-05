Odetchnęli z ulgą. Gwiazdor napędził im strachu

Nie od dziś wiadomo, że kości Andersa Thomsena są kruche niczym zapałki i nawet najmniejszy upadek w przypadku tego zawodnika może skończyć się wielotygodniową pauzą. Duńczyk przyciąga zresztą nieprzyjemne kraksy, bo dopiero co wyzdrowiał po paskudnym upadku w GP Challenge 2022. Tym razem przykry incydent miał miejsce w środowy wieczór, kiedy to jego Sønderjylland Elite Speedway rywalizowało na wyjeździe z Team Fjelsted. Duńczyk już w swoim pierwszym biegu zapoznał się z nawierzchnią toru i niestety obolały musiał zakończyć dalsze starty. Żużlowca błyskawicznie przetransportowano do szpitala na szczegółowe badania. Ich wyniki są na całe szczęście optymistyczne. - Duńczyk wystąpi w niedzielę w Krośnie - czytamy na oficjalnym fan page’u klubu z województwa lubuskiego.