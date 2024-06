Odejście "złotego dziecka" mu pomoże. Czeka na ten transfer jak na zbawienie

Kariera Przyjemskiego w Lublinie potrwa tylko rok? Jest to wielce prawdopodobne. Spełnił się najczarniejszy scenariusz, który przepowiadano wychowankowi Polonii Bydgoszcz po podpisaniu umowy z Motorem. Choć 19-latek jeździ znakomicie, to najczęściej otrzymuje od sztabu szkoleniowego tylko trzy wyścigi. W wielu innych zespołach PGE Ekstraligi mógłby liczyć na cztery, bądź nawet pięć startów. Im więcej wyścigów, tym większe doświadczenie i możliwość zarabiania większych pieniędzy.

Może zabrzmi to nieco dziwnie, ale odejście najlepszego juniora w lidze i szesnastego zawodnika według średniej biegowej, nie byłoby wcale takim złym rozwiązaniem dla Motoru. W kolejce do jazdy w PGE Ekstralidze czekają przecież wychowankowie, z Bartoszem Jaworskim na czele. Właśnie wspomniany Jaworski od dłuższego czasu jest uznawany w Lublinie za duży talent. Duet Bańbor - Przyjemski blokuje możliwość jazdy 17-latka, a co za tym idzie, hamuje również jego rozwój.