Odejście Pawlickiego początkiem trzęsienia ziemi w Unii?

Nie będzie niespodzianek w składach półfinałów eWinner 1. Ligi. Do Abramczyk Polonii, Stelmet Falubazu i lucky losera z Łodzi dołączą wkrótce Cellfast Wilki. Przepraszam, że tak dyskredytuje ekipę z Landshut, czyli rywala krośnian, ale po przegranej u siebie i w obliczu plagi kontuzji jaka dopadła niemiecki zespół, ich awans do czwórki byłby cudem.

Protasiewicz jak dziki zwierz

Piotrek nie tylko był klasą samą dla siebie, rozstawiał rywali po kątach, ale miał też wydatny wkład w rubrykę punktową kolegów. Gdy Piotr czuje, że jest szybki, a maszyna go niesie, zamienia się w zwierzynę łowną. Dopada do gardła i nie puszcza.

W momencie, kiedy Piotr wracał do ścigania po kontuzji, wypowiadałem się bardzo sceptycznie. Chodziło o kwestie bezpieczeństwa. Mając w głowie, że to jego ostatni sezon w karierze, determinacje ekip, które są napalone na awans, głośno zastanawiałem się, czy warto kusić los. To nie są komfortowe warunki do tego, żeby zawodnik wchodził do zespołu w połowie rozgrywek i podejmował ryzyko.