Oddali nie tego, co trzeba. Gdzie oni mają oczy?

Doparowym Krawczyka ma być w sezonie 2024 Sebastian Szostak, niegdyś uznawany za naprawdę potężny talent. Nie ma co jednak ukrywać, że jego rozwój poszedł w nieco rozczarowującą stronę. Nie jest pewne, czy poradzi sobie w seniorskim żużlu, a czeka go już tylko jeden rok jako młodzieżowiec . Stąd liczne zawahania kibiców z Ostrowa, którzy zwracają uwagę że może lepiej dla wszystkich byłoby, gdyby to Szostak poszedł na wypożyczenie. Mogłoby się to przydać także jemu samemu.

Rewelacyjny 16-latek wejdzie "z buta" do PGE Ekstraligi?

Przed Seniukiem zaś bardzo trudne zadanie już w tak młodym wieku. Wejdzie do składu wicemistrza Polski, zastąpi jednego z najlepszych juniorów ostatnich lat, tegorocznego mistrza Polski. Ktoś by powiedział, że na wymagania przyjdzie jeszcze czas. Ale nie tutaj. W PGE Ekstralidze nie ma się żadnej rezerwy, buforu. Już w takim wieku należy pokazać, że się do tego nadaje. A najlepszy przykład to Kevin Małkiewicz, który także w tym roku jeździł w Sparcie. On potrafił wygrywać z liderami Apatora.