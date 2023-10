Oddali lekką ręką mistrza Polski. Takiej reakcji się nie spodziewali

Niemcy straszą Polaków. Będzie kolejny dream team?



A można nawet rzec, że zmalały. Z pewnością w Lublinie nie mógłby liczyć już na 43 wyścigi. Pokazała to końcówka sezonu. Kiedy rewelacyjny Bartosz Bańbor wskoczył do składu, to wychowanek TŻ Ostrovii wyjeżdżał na tor tylko sporadycznie. W celu zebrania większej liczby biegów musiał po prostu znaleźć sobie inny klub. Trafiło na zespół z Poznania, gdzie stworzy młodzieżowy duet z Kacprem Teską.