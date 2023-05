Oddali juniora do Ekstraligi. Teraz się z tego tłumaczą

Menedżer Wybrzeża wszystko wyjaśnił

- To była obopólna decyzja. My chcieliśmy zapewnić Mateuszowi jak najwięcej startów, taka chęć była również całego "Łopuski Team". Im więcej jazdy, tym więcej doświadczenia zbierze nasz zawodnik. Ten kierunek jest najlepszą drogą. Nie próbujemy go na siłę forować, bo jest to jego pierwszy sezon w dorosłym żużlu. Nie chcemy też nakładać presji i wymagać walki o punkty w lidze. Wszystko musi odbywać się etapami. To kolejny etap w karierze Mateusza i chyba najrozsądniejsza droga, żeby przygotować chłopaka do walki o skład w przyszłym roku - mówi menedżer.



Wrocławski klub wręcz słynie z kupowania juniorów. W ostatnich latach do Sparty dołączyło wielu młodych zawodników z zewnątrz. Czy w Gdańsku nie obawiają się odejścia Łopuskiego? - Chcemy, żeby się rozwijał, czy mamy go zduszać, by inne kluby nam go nie podebrały? - pyta nasz rozmówca. - Ciężko nakładać na 16-latka presję i oczekiwać walki o ligowe punkty. Stawiamy na zasadę małych kroków - dodaje.



Jóźwiak nie dopuszczał walki o skład z Sewerynem Orgackim podczas treningów. - Nie wiem, jak treningi odbywają się w innych klubach, jednak u nas są od trenowania i szukania przełożeń. To, że ktoś na treningu będzie wygrywał wszystkie wyjazdy, ale nie będzie miał żadnej wiedzy, nie przekłada się na mistrzowską formę w meczu. Mateusz jest świadomy, na jakim etapie kariery się znajduje - zaznacza opiekun Wybrzeża.