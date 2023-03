Oddali go bez żalu. Teraz chce być najlepszy

Jack Holder to jedna z nowych twarzy Drużynowego Mistrza Polski na żużlu. W zasadzie od połowy zeszłego sezonu mówiło się o jego odejściu z Apatora Toruń. Australijczyk spadł jednak na przysłowiowe cztery łapy, bo wylądował w Motorze Lublin.

Holder odszedł z Apatora odcinając pępowinę

W Toruniu jeszcze do niedawna kibice nie wyobrażali sobie miejscowej drużyny bez nazwiska Holder. Pierwszy z klubu odszedł starszy z braci Chris, a teraz po bardzo przeciętnym sezonie 2022 przyszła pora na Jacka. W zasadzie to rozstanie wisiało w powietrzu. Raz, że przedłużeniem kontraktu nie byli zainteresowani sami działacze, a dwa o zmianie otoczenia myślał też sam zawodnik.

- W Toruniu jeździłem od początku mojej kariery w Polsce. Czasami pojawia się takie uczucie, kiedy potrzebujesz zmienić klub. Chcę jednak podkreślić, że Apator i ludzie w klubie byli niesamowici. Otwarli dla mnie wiele drzwi - mówi Holder, który zarazem cieszy się, że trafił akurat do Motoru. - Jestem bardzo podekscytowany obecnością w Lublinie. To świetny klub z niesamowitymi kibicami. Cieszę się, że mogę być częścią tego zespołu - dodaje.

Jack Holder chce złota z Motorem

Wspomnieliśmy już, że Holder może wyjść na dobrze na rozstaniu z Apatorem Toruń, bo trafił teraz do jeszcze mocniejszej drużyny. Nazwiska Zmarzlika, Kubery, Hampela i Lindgrena robią wrażenia. Motor to poważny kandydat do jazdy w wielkim finale. Na papierze wydaje się, że mocniejsza jest tylko Betard Sparta Wrocław.