Oddał żużlowi swoje zdrowie. Będzie film o legendzie?

Przeważnie bohaterami danych klubów zostają ci, którzy pochodzą z miasta w którym ten klub funkcjonuje lub też po prostu bardzo długi czas je reprezentują. Kibice chętniej status legendy przypisują zawodnikom rodzimym, stąd też obcokrajowiec na podobne "prawo" musi bardziej zapracować. W Toruniu jednak legendą jest Szwed, Per Jonsson. To jeden z najlepszych żużlowców w historii tego klubu. Jego przygoda z Apatorem jest piękna, ale i dramatyczna zarazem. Zakończyła się w najgorszy możliwy sposób. Wkrótce 30. rocznica jego fatalnego upadku.

W czerwcu 1994 roku Per Jonsson brał udział w derbach Pomorza i Kujaw przeciwko Polonii w Bydgoszczy. Nie trzeba mówić, jak bardzo ten mecz elektryzował kibiców. Na stadion przyszedł komplet publiczności, trudno było wcisnąć szpilkę. W dwunastym biegu tamtego meczu zdarzył się jednak straszny wypadek. Jonsson po starciu z Waldemarem Cieślewiczem uderzył w bandę i złamał kręgosłup. To oczywiście oznaczało koniec kariery oraz sprawności fizycznej. Per do dzisiaj jeździ na wózku inwalidzkim.

Jest ulica, będzie film?

Już nawet to, że ulica prowadząca do toruńskiej Motoareny nosi nazwę Pera Jonssona świadczy o stosunku miejscowych do tego byłego zawodnika. Teraz jednak możliwe, że upamiętnienie będzie jeszcze okazalsze. Być może powstanie film o Jonssonie. O sprawie jako pierwsza poinformowałą "Gazeta Pomorska". Zalążek tego projektu powstał podczas wizyty Jacka Gajewskiego oraz ekipy One Sport w Szwecji. Odbyła się tam długa i owocna rozmowa z Jonssonem. Bardzo prawdopodobne, że film rzeczywiście powstanie. Kibice są bardzo ciekawi, co z tego wyjdzie.

- Kapitalny pomysł. Per to żyjąca legenda klubu. Oddał dla Apatora zdrowie i tego mu nigdy nie zapomnimy. Zasługuje na to, by jego historia została raz jeszcze opowiedziana - napisał pan Marcin. - Z chęcią bym to obejrzał. Był już film o Wardzie, więc idźmy w tym kierunku. Na pewno będzie wzruszająco, ale niejako o to w tym chodzi. To historia człowieka, któremu ukochana pasja zabrała jedną z najważniejszych rzeczy w życiu - dodał pan Jan. Podobnych komentarzy jest mnóstwo, co tylko świadczy o wielkim entuzjazmie kibiców.



