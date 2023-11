Odbuduje klub w wielkim mieście. Jego nazwisko otwiera wiele drzwi

Pomaga szef renomowanej kliniki

100 dyplomów i znakomite referencje

Z ust Cegielskiego słyszymy, że doktor może pomóc w odbudowie, ale z drugiej strony nie ma tyle czasu, by zaangażować się w to bez reszty. Ma pracę, która go pochłania. Na profilu Sumary w mediach społecznościowych widać jednak, że sport, to jego druga pasja. Są archiwalne zdjęcia z żużla, jest też fotografia doktora na motocyklu. W pełnym rynsztunku. Sumara był kiedyś sponsorem Dawida Rempały. W czasach, gdy ten był zawodnikiem Unii Tarnów.