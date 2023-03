Odbił się od ekstraligi, ale jest zadowolony. O co chodzi?

David Bellego szedł do Fogo Unii Leszno niejako ratunkowo, bo z klubu odszedł lider, Emil Sajfutdinow. Było pewne, że tego zawodnika on zastąpić nie będzie w stanie. Bellego miał po prostu robić, co się da. Nikt nie oczekiwał wielkich cudów i takich też nie było, choć oczywiście nie można mówić o żadnej katastrofie. Francuz zakończył PGE Ekstraligę ze średnią 1,487 i był lepszych od takich żużlowców, jak Oliver Berntzon czy Gleb Czugunow, czyli tych mających już za sobą udział choćby w pojedynczych turniejach Grand Prix.