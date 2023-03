Od tej strony go nie znali. „Beenhakker” na lodowisku

Zimowa przerwa od żużla to doskonała okazja dla zawodników do poświęcenia się innym pasjom. Jak się okazuje tyczy się to także trenerów. Ostatnio swoich podopiecznych zaskoczył Lech Kędziora, czyli szkoleniowiec zielona-energia.com Włókniarza. „Beenhakker”, bo tak na niego mówi Maksym Drabik, wziął udział w meczu hokejowym i na lodzie radził sobie jak ryba w wodzie.