Od razu pobiegli do prezesa. Czują się dotknięci pomówieniami

Żużlowcy od razu pobiegli do prezesa i spytali: o co chodzi?

Gdy tylko zniknął z pola widzenia kamery, pojawili się obok niego zawodnicy i pytali, dlaczego to powiedział. Tłumaczyli, że przecież jeżdżą w wielu deficytowych imprezach, gdzie często gęsto nikt im za to nie płaci. A w IMP jest inaczej, bo jednak mogą liczyć na nagrody. Pewnie, że nie są to takie same pieniądze, jak w lidze, ale żaden z nich nie ma zastrzeżeń do formuł IMP, a jazda w tych zawodach, to dla nich sprawa honorowa.