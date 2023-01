Oburzenie prezesa. Uważa, że inni go kopiują!

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz zajął w zeszłorocznych rozgrywkach 3. miejsce. Był to wynik bardzo dobry, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, jak mocnymi zestawieniami dysponowały dwa zespoły, które uplasowały się na dwóch pierwszych lokatach. Francis Gusts, Oskar Polis, Adrian Cyfer, czy Rune Holta to zawodnicy, którzy odnaleźliby się pewnie na torach pierwszoligowych.

Poza tym, że rawiczanie rywalizowali w 2. Lidze Żużlowej, prezes klubu zainwestował też w szkolenie. Powstała Rawicka Akademia Żużla, która - jak przyznaje Sławomir Knop - jest jego oczkiem w głowie. Świadczą o tym kwoty przeznaczane nań. - Myślę, że koło trzech milionów spokojnie będzie - mówi Knop, pytany o budżet Kolejarza. - Tylko to jest na cały klub. Na zawodników w lidze, to pewnie połowy tego nie wydam. Cała reszta idzie na rozwój naszej akademii i na szkolenie młodzieży, bo to jest najważniejszy cel dla Kolejarza Rawicz - przyznaje prezes klubu na łamach Tygodnika Żużlowego.

Knop grzmi! "Akademia jest tylko jedna w Polsce!"

Przy okazji prezes rawickiego klubu wypowiedział się na temat akademii powstających w innych żużlowych miastach - w Krośnie i w Gdańsku. - Trochę mnie to wku**iło, bo pozakładali kolorowe bluzki, wcześniej znaleźli jakieś dobre dojście do kasy i dostali "siano". Najłatwiej nazwać coś akademią, jak kasa z nieba spadnie. U mnie jak nie spadnie, to dam na szkolenie z własnych pieniędzy i to jest dopiero akademia - powiedział Knop na łamach Tygodnika Żużlowego, odnosząc się do nowopowstałej akademii w Krośnie.