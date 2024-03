Obrzydliwe słowa pod adresem juniora. A jeszcze niedawno nosili go na rękach

Przypomnijmy, że w zeszłym roku Wiktor Przyjemski niemal w pojedynkę ciągnął Polonię przez cały sezon. Jak policzyła redakcja Interii, punkty tego 18-letniego chłopaka uratowały klubowi ligowy byt. Tak naprawdę jest żadnej przesady można było go nazwać liderem pełną gębą. Wiktor miał momentu, w których dosłownie był nie do pokonania, zwłaszcza na swoim torze. Bydgoscy kibice go uwielbiali i bardzo obawiali się, że może odejść, jeśli nie będzie awansu do PGE Ekstraligi.

