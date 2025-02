Obiekt za blisko 50 milionów świeci pustkami. Mają już plan, chodzi o Zmarzlika

4 kwietnia w Łodzi odbędą się Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi. Do centralnej Polski przyjadą najlepsi zawodnicy PGE Ekstraligi, na czele z Bartoszem Zmarzlikiem. Rok temu nowoczesny obiekt, na którego budowę wydano blisko 50 milionów złotych, wypełnił się po brzegi. Mimo to frekwencja podczas rozgrywek ligowych znów była dramatycznie niska. Nowi działacze klubu chcą to zmienić, przygotowując specjalną ofertę dla miejscowych kibiców.