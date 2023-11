Obiecanki promotora. Jest mocna reakcja prezesa polskiego związku

Cztery rundy w Polsce, to 10 milionów w kieszeni

- Przy jedenastu rundach cztery w Polsce, to trochę za dużo - zauważa prezes PZM Michał Sikora. - W Moto GP jest dominacja Hiszpanów i oni też mają cztery rundy, ale wszystkich jest dwadzieścia. Na najbliższym kongresie FIM w Liverpoolu pogadam z prezydentem Jorge Viegasem, że nie tędy droga, że brniemy w ślepą uliczkę.

Znowu Polska musi ciągnąć ten wózek

Szef polskiego związku zauważa, że znowu wychodzi na to, że Polska ciągnie wózek Grand Prix. - Żałuję, że promotorowi nie udało się znaleźć nowych lokalizacji. Trudno sprzedać turniej w nowym miejscu. Z drugiej strony uważam, że w takich miejscach, jak Australia, czy chociażby Kalifornia, z pomocą Hancocka (były amerykański 4- krotny mistrz świata - dop. aut.), byłoby to do zrobienia - ocenia Sikora.