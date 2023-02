Obiecanki cacanki. Tak Amerykanie nabili nas w butelkę

Ta informacja rozgrzała żużlowy świat. Choć nie znamy oficjalnych powodów takiego stanu rzeczy, to nie brakuje głosów, że to najpewniej efekt krytyki wycelowanej w stronę Discovery, której pierwszy rok rządów oceniony został bardzo krytycznie. Dlaczego? Sprawdzamy realizację zapowiadanych zmian przez amerykańskiego promotora.

Ekspansja na nowe kontynenty i kraje

To bodaj największe oczekiwania związane z rozstaniem się z poprzednim promotorem BSI. Discovery zapowiadało otwarcie się na nowe rynki i promocję żużla na świecie. Miały być zawody w Australii, Nowej Zelandii, a nawet w Stanach Zjednoczonych . I o ile pierwszy rok można było potraktować ulgowo - coś na zasadzie rozeznania terenu, o tyle kalendarz cyklu na sezon 2023 odarł wszystkich z marzeń o ekspansję na nowe kontynenty, gdzie żużel przecież jest popularny. Złośliwi mówią, że zwycięża biznes i twarde spoglądanie na cyferki.

Polskie kluby wciąż utrzymują cykl

Nie zmieniło się również podejście do polskich miast - organizatorów poszczególnych rund cyklu. Warszawa, Gorzów Wielkopolski oraz Toruń zorganizują w nadchodzącym sezonie turnieje, a za prawa do zawodów muszą zapłacić ciężkie miliony. Kibiców razi fakt, że równocześnie nikt nie robi problemów z obecności takich miast jak Vojens czy Malilla, gdzie stadionowa infrastruktura jest daleka od tej znanej wszystkim w Polsce.

Brak świeżej krwii w Grand Prix

Niewiele dzieje się także, gdy idzie o rotację zawodników. Od kilku lat o medale walczą te same twarze. Co prawda w ostatnim czasie pojawiły się 2-3 nowe nazwiska, ale bardziej był to efekt wykluczenia rosyjskich zawodników, niż systemu, który sprawiłby, że w turniejach o mistrzostwo świata doświadczylibyśmy dopływu świeżej krwi. Na potwierdzenie tej tezy dodajmy, że stawka zawodników w sezonie 2023 będzie niemal identyczna jak rok wcześniej. Zmiana nastąpiła tylko jedna - Pawła Przedpełskiego zastąpi Kim Nillson.