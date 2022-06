Obiecał ojcu, że kiedyś to zrobi

Wojciech Kulak Żużel

Grand Prix Polski w Gorzowie Anders Thomsen nie zapomni chyba do końca życia. Duńczyk w sobotę spełnił jedno ze swoich największych marzeń i po kilkunastu latach zawodowej jazdy wreszcie stanął na najwyższym stopniu podium w rundzie indywidualnych mistrzostw świata. - Gdy miałem trzy lata, to powiedziałem wtedy tacie, że kiedyś wygram. No i stało się – mówił wyraźnie wzruszony przed dekoracją.

Zdjęcie Anders Thomsen / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan