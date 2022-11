Z naszych informacji wynika, że mniej więcej dwa tygodnie temu prezes Betard Sparty rozmawiał z szefem Cellfast Wilków o ewentualnym wypożyczeniu Gleba Czugunowa. Mówił, że czas na to będzie wiosną, ale on bardziej skłania się do tego, żeby wypożyczyć zawodnika do Krosna niż do ZOOleszcz GKM-u Grudziądz. Finalnie zmienił jednak zdanie.