Obejrzał to więcej razy, niż „Moda na sukces” ma odcinków

Woryna lepszy niż "Moda na sukces"

Zacznijmy od wyrażenia podziwu dla pana, który obejrzał bieg Woryny więcej razy, niż "Moda na sukces" ma odcinków. Ile właściwie ich ma? Krąży taki żart, że t ylko Chuck Norris wie, ile "Moda na sukces" ma odcinków. Internet też jednak wie. Sprawdziliśmy? Okazało się, że 9 lutego, to dzień premiery odcinka numer 8956. Tyle razy obejrzeć wyścig Woryny, to coś nieprawdopodobnego. Nawet zważywszy na to, że emocji jest tam zdecydowanie więcej niż w amerykańskiej telenoweli.

Tak naprawdę to trudno wybrać, która z dwóch akcji Woryny jest lepsza. Jakby spytać kibiców Włókniarza to zdania pewnie też będą podzielone.

Co będzie z Woryną po odejściu Lewickiego?

Lewicki miał w tamtym roku czas (Łaguta jako Rosjanin był zawieszony) i mógł wejść do sztabu Woryny. Wraz z jego pojawieniem się wyniki poszły w górę. Teraz jednak Łaguta wraca do Polski (jest zielone światło dla Rosjan z polskim paszportem), więc i Lewicki na powrót przejmuje rolę szefa jego sztabu. A Woryna będzie sobie musiał radzić bez Lewickiego. We Włókniarzu uważają, że rozłąka z Lewickim nie odbije się na Worynie. Jednak na razie to tylko słowa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce.