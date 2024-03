Obcych nie wpuszczają. Od swoich nie biorą ani złotówki

Stal Rzeszów każdy trening kosztuje 3 tysiące

Stal mimo kosztów nie bierze pieniędzy od gości z innych klubów. A wszystko, dlatego że w Rzeszowie nie wpuszczają obcych. Hubert Łęgowik ze Startu Gniezno, Bartosz Bańbor z Orlen Oil Motoru Lublin i Wiktor Lampart z Apatora Toruń mogli trenować, bo są byłymi zawodnikami Stali. To była ich przepustka do darmowych zajęć. Zawodnicy, którzy nie byli w przeszłości związani z rzeszowskim klubem, nie zostaliby wpuszczeni. No, chyba że chodziłoby o interes narodowy i reprezentanta Polski. Taki Bartosz Zmarzlik zawsze byłby chętnie widziany. I też byłby przyjęty za darmo.

Obcych nie wpuszczają. Będą odstępstwa od reguły

Stal zamierza też zrobić jeszcze inne wyjątki od reguły: obcych nie wpuszczamy. Niewykluczone, że w najbliższych dniach na stadionie w Rzeszowie będzie trenował klub PGE Ekstraligi i Metalkas 2 Ekstraligi. Też za darmo, bo to ma być taka przyjacielska wymiana. Teraz Stal wpuści te drużyny, a w trakcie sezonu one ugoszczą Stal na jednym treningu. I będzie miało to związek z ligowymi meczami. Bo Stal ugości drużyny, które mają tory podobne do tych, jakie mają rywale rzeszowskiej ekipy w 2 Ekstralidze. Stal chcąc się przygotować lepiej do meczów z nimi, teraz zrobi ukłon w stosunku do dwóch ekip.