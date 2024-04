O tym pożarze było głośno w całym kraju. Znów jest problem. Klub reaguje

Prawie cztery lata później kibice w żółto-niebieskich barwach ponownie zamarli. Tuż przed ostatnim biegiem niedzielnego spotkania z KS Apatorem w parkingu zgasły praktycznie wszystkie światła i zaczęły opadać dmuchane bandy. - O nie, znowu powtórka z rozrywki - można było usłyszeć na trybunach. - Jeszcze jak z Włókniarzem byłem, to wysadziło im rozdzielnię. Wtedy mecz się skończył. My jednak chcemy obejrzeć ten ostatni bieg - mówił w studiu Canal+ Marek Cieślak, legendarny szkoleniowiec reprezentacji.

I życzenie 73-latka na szczęście się spełniło. Sytuacja po kilku minutach wróciła do normy i zawodnicy wyjechali na tor. Czy było nerwowo w parku maszyn? Zapytaliśmy o to Stanisława Chomskiego. - Nie, u mnie był pełen spokój. Byłem przekonany od początku, że to po prostu jakiś pstryczek. Usterka bardzo szybko została zdiagnozowana i naprawiona. Typowa złośliwość rzeczy martwych. Wszystko teraz opiera się na energii. Wszystko, co się dzieje na stadionie i wokół niego. Zwłaszcza wieczorem, kiedy jest ciemno, pobór energii jest duży. Po prostu coś było nadwyrężone. Kiedyś coś musi się zepsuć. Stało się akurat podczas meczu. Na szczęście osoby zajmujące się nią szybko sobie poradziły - przekazał trener ebut.pl Stali.