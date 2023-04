O tym polski mechanik nie napisał. Gwiazdy mają problem?

Wejście smoka, tak można skwitować początek sezonu w wykonaniu polskiego tunera Ryszarda Kowalskiego, gdy popatrzy się na zestawienie wyników zawodników, które umieścił on na Facebooku. Pisaliśmy o tym, chwaląc naszego mechanika.

Zmarzlik i Łaguta jeżdżą na starych silnikach

Kiedy Zmarzlik wyciągnął nowe silniki Kowalskiego i zaczął je testować na Kryterium Asów, to już tak dobrze nie było. Polski mistrz łatwo przegrał z Łagutą, który też miał w ramie silnik Kowalskiego, ale stary.

Klienci, którzy są dłużej z Kowalskim, mają szczęście, bo oni mają stare silniki. Mogą je serwisować, dopóty dopóki będą się one nadawały do użytku. Do tego dochodzą nowe głowice, w które zostali zaopatrzeni przez tunera.