O tym marzy złote dziecko. Jego kolega już to ma

Jedzie na swojej ziemi. Marzy, by w końcu to zrobić

Gdy Harris wygrywał w Cardiff, Lambert miał raptem dziewięć lat. Teraz to on staje przed szansą na to, by wreszcie, na własnej ziemi przekonać się, jakie to uczucie stanąć na najwyższym stopniu podium w GP. Bo smak podium Lambert już zna. Był drugi, był trzeci. Ale jeszcze nigdy nie wygrał, a sam mówił w wywiadach że to jedno z jego największych marzeń. I to marzenie wcale nie jest takie nierealne.