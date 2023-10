O tej lidze mówią "kuźnia talentów". Młodzi stamtąd uciekają

U24 Ekstraliga. Oni nie chcą tam jeździć

Co zrobić, aby wszyscy chcieli jeździć w U24 Ekstralidze i w niej się rozwijali (sama organizacja rozgrywek jak już wspomnieliśmy - jest świetnym pomysłem)? Ciekawym rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie zapisu, że w tych rozgrywkach mogą startować zawodnicy do lat 24 z I i II ligi. Przejście z grona juniorów do seniorów jest trudne, a w przypadku wielkich trudności 22-latkowie, 23-latkowie czy nawet 24-latkowie mieliby jakąś alternatywę np. na spokojne sprawdzenie sprzętu lub przetestowanie nowych rozwiązań. Teraz jak kalkulują, to wolą zaryzykować i powalczyć o skład w niższych ligach.



Zastanawia również punkt w regulaminie mówiący o tym, że w U24 Ekstralidze mogą startować tylko zawodnicy, którzy w PGE Ekstralidze nie przekroczyli średniej biegowej 1,400. Czy dużo lepszy jest zawodnik ze średnią 1,500 od zawodnika ze średnią 1,300? Raczej nie, a w niektórych przypadkach dobry wyścig w elicie może okazać się problemem w dalszym rozwoju. Pod koniec sezonu 2023 na granicy balansował Kacper Pludra, którego średnia wyniosła 1,393. Gdyby w całym sezonie zdobył punkt więcej, to za rok miałby kłopot (jako podstawowy zawodnik klubu ekstraligowego bardzo chętnie jeździ w U24 Ekstralidze).