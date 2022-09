O medalu może zapomnieć. Teraz walczy o utrzymanie

Noty Polaków po GP Danii w Vojens:

Paweł Przedpełski 3-. Tak naprawdę to nie wiemy, jakie oceny mu dawać. Czy surowe, zgodne z faktycznymi wynikami czy może pobłażliwe, zakładające że do tej stawki po prostu nie pasuje. Paweł robi, co może. Problem w tym, że niewiele może. Do tej pory jeden raz wszedł do półfinału, resztę turniejów kończył tak, jak w Vojens. Może jeszcze w Toruniu powalczy?