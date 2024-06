W żużlu jak w każdej dyscyplinie sportu zdarzają się błędy sędziowskie. Tych chcielibyśmy oglądać jednak jak najmniej, a szczególnie gdy mowa o zdrowi i bezpieczeństwie zawodników. W trakcie niedzielnego spotkania pomiędzy Polonią Bydgoszcz a Orłem Łódź doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji, a w roli głównej wystąpił niestety arbiter spotkania.

Sędzie nie zareagował w porę. Karambol wisiał w powietrzu

Arbiter również liczył na sprawną reakcję zawodnika, ale tor w Łodzi jest stosunkowo krótki, a żużlowcowi nie udało się w porę przetransportować na trawę. W międzyczasie nadjechali zawodnicy biorący udział w wyścigu. Na całe szczęście nie doszło do żadnego karambolu i potrącenia, ale taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, bo nieszczęście wisiało w powietrzu. Sędzia Sasień mimo wszystko powinien zareagować i od razu przerwać wyścig.

Natomiast gdy idzie o aspekty sportowe, to również nie brakowało emocji. Ostatecznie po zaciętym spotkaniu górą okazali się gospodarze, którzy odprawili z kwitkiem lidera tabeli. O wszystkim decydował ostatni bieg, w którym upadł Krzysztof Buczkowski i został wykluczony. To pogrzebało szanse przyjezdnych na zwycięstwo. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 46:44 dla Orła.

Sensacja w Derbach Podkarpacia

Niemniej ciekawiej było w drugim z niedzielnych spotkań. W Krośnie doszło do derbów z udziałem miejscowych Wilków i Stali Rzeszów. Faworytem byli miejscowi, ale to goście lepiej odczytali tor i nieoczekiwanie wygrali 50:40. Świetnie radził sobie weteran żużlowych torów Nicki Pedersen, który poprowadził swój zespół do zwycięstwa.