Po Polsce szybko rozniosły się wieści o ciężkim stanie młodego zawodnika. Cały kraj modlił się o sukces lekarzy z toruńskiego szpitala, którzy ciężko walczyli o jego życie. Jabłoński miał złamaną kość podstawy czaszki, ciężki obrzęk mózgu i silny krwotok wewnętrzny. - Ratownicy, którzy mówili, iż chociaż jest ileś tam stopni znieczulenia ludzkiego organizmu, to Mateusza nie musieli w ogóle znieczulać. Miał szósty stopień wyłączenia organizmu. Rurkę do intubacji wsadzili mu bez znieczulenia. Wszystkie te oznaki wskazywały na to, że jest bardzo źle - mówił po pewnym czasie jego ojciec w rozmowie z Marcinem Majewskim, szefem żużlowego działu stacji Canal+. - Dawali nam marne szanse, że przeżyje. Trzeba to otwarcie powiedzieć, od ucha do ucha miał głowę "złamaną" w pół. Jak to pani doktor określiła "miał kaszankę w głowie" - przyznawał.