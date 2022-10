O co tu chodzi? W lidze cieniuje, a znów wygrał turniej

Średnia 1,656. Porażki z wieloma słabszymi od siebie zawodnikami. Do tego więcej tych raczej nieudanych meczów niż tych, z których mógłby być zadowolony. To ligowa rzeczywistość Smektały. Trudno powiedzieć, skąd taka tendencja. Przypadkiem przecież można wygrać jeden turniej, ale nie trzy. W Ostrowie Smektała potwierdził, że klasy sportowej mu nie brakuje, ale z jakichś względów nie jest w stanie przełożyć tego na ligę. I to już kolejny sezon, w którym się to dzieje.